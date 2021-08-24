عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من رحيل ;vdl نيدفد نهاية الموسم الجاري.









ووافق موسيماني على خروج كريم نيدفد للإعارة في الصيف القادم بعد العرض الذي تلقاه مسئولو القلعة الحمراء من عدة أندية للتعاقد مع اللاعب.









ويحسم موسيماني ملف المعارين والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة مع إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.









ويلتقي الأهلي مع الجونة مساء اليوم الثلاثاء بالغردقة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



