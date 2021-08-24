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أخيرًا.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سيستمر في صفوف السيدة العجوز في الموسم الحالي علماً بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون البرتغالي عرض موكله على العديد من الأندية الأوروبية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لم يتلق بعد أي عرض من أجل رونالدو وأنه من غير المرجح أن يتغير ذلك في نهاية سوق الإنتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع استمرار رونالدو في يوفنتوس في الموسم الحالي إلا في حالة وصول عرضاً لضم النجم البرتغالي.

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