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العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتضن المعسكر الأول في اللوجستيات بالعلمين

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تحتضن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في مدينة العلمين الجديدة، فعاليات المعسكر الدولي الأول في اللوجستيات الذى تنظمه كلية النقل الدولي واللوجيستيات -فرع العلمين- ومركز ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة دوزنبرج ايسن بألمانيا.

وقال عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بفرع الأكاديمية في العلمين الدكتور إسلام النقيب إن النسخة الأولى من المعسكر الدولي في اللوجستيات ستعقد خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2021.
وأوضح النقيب أن المعسكر يعد تجمعا لمديري الشركات الكبرى في سلسلة الامداد واللوجستيات والنقل مع الطلاب والخريجين والمتخصصين من مصر وجميع أنحاء العالم.

وأشار عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بفرع الأكاديمية بالعلمين إلى أن الفاعليات تضمن أنشطة تعليمية وتفاعلية وترفيهية من خلال ندوات تعليمية ودراسات حالة وألعاب الأعمال بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمصانع شركات والعديد من الأنشطة الأخرى.

وأضاف أن موضوع المعسكر اللوجستي الدولي لعام 2021 هو "اللوجستيات الذكية والمستدامة" وتضم قائمة المتحدثين الرسميين كل من البروفيسور بيرند نوش، رئيس مركز الخدمات اللوجستية والنقل (ZLV) جامعة دويسبورغ إيسن، البروفيسور آني ملكونيان، المدير التنفيذي لمركز الخدمات اللوجستية والنقل (ZLV) جامعة دويسبورغ إيسن، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات العاملة.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج تواصل دورها في ريادة عملية التطوير التي تعزز رأس المال البشري في ضوء استراتيجية بناء الإنسان.

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