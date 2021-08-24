Advertisements

بشرى سارة.. رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استعرض محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلي قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميمًا بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتى لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة.

وقال الملحق العمالي: إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشير إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث فى المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التى يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

وشدد الملحق العمالي على أن الوافد المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث فى المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التى قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودى، والترحيل،لذا يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة مصر المصريين في السعودية العالقين المصريين السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخيرًا.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ 37 دقيقة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة اقتراب المنحوس من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة لحماية الجالية المصرية بالسعودية عقب انتشار كورونا

السماح بدخول الزوجين والأبناء والعمالة المنزلية المرافقة عبر 4 منافذ بالسعودية

الأردن يقرر السماح بإصدار تصاريح عمل للوافدين المسجلين على منصة حماية ولم يغادروا

إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يعطي الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء عقد العمل

مشاكل العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بوزارة الموارد البشرية السعودية

السعودية تنهي العمل ببعض الإجراءات التي تخص العامل في ظل ظروف كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

04:50 م

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

08:44 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements