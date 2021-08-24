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ندوة لإدراج "مكافحة ختان الإناث" في المقررات الدراسية بكلية الطب

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظمت كلية الطب، بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع جمعية "أنا مصري"، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية، عن إدراج مقرر يتناول مكافحة ختان الإناث، في المقررات الدراسية بكلية الطب، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتورة نادية عبدالله، عميد كلية التمريض، والدكتور عيسى محمد حجازي، عميد المعهد الفني الصحي.

شارك في حلقة النقاش، ممثلين من الأقسام المعنية بموضوع ختان الإناث وهم، قسم النساء والتوليد، قسم جراحة الأطفال، قسم جراحة التجميل، ممثلين من مديرية الصحة بقنا، الدكتور محمود عمرون مدير إدارة التنظيم والأسرة، الدكتورة سمية حسن مدير رعاية الأمومة والطفولة.

وشرح الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، الدور الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع بالجامعة في قضية مكافحة ختان الإناث، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية، وحلقات نقاشية للتوعية، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا تنظيم قوافل للقرى والنجوع، يتم خلالها عقد ندوات للتوعية بمكافحة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن هناك مقرر أقره المجلس الأعلى للجامعات بعنوان: "قضايا مجتمعية"، يتم دراسته بكل كليات الجامعة.

وأشار الدكتور علي ربيع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى صدور عدة توصيات في نهاية اللقاء منها الإقرار بأنه يوجد بالمناهج الدراسية المختلفة موضوعات متعلقة بمكافحة ختان الإناث، وأيضًا تنظيم ندوات تثقيفية لطلاب الجامعة من خلال كلية الطب وكلية التمريض للتوعية بمكافحة ختان الإناث.

وأوضح "ربيع" أن قطاع خدمة المجتمع نظم لقاءات توعية في مراكز وقرى جنوب الصعيد، مع التوصية بإدراج مقرر دراسي في جميع المراحل التعليمية قبل المرحلة الجامعية، التواصل مع وزارة الأوقاف من خلال مديرية الأوقاف لتخصيص خطبة أو أكثر تتناول موضوع مكافحة ختان الإناث وتوضيح رأى الدين في ذلك، لتصحيح المفاهيم والعادات والموروثات الخاطئة لدى المواطنين تجاه هذه القضية.

وأكد الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، أنه يوجد مقرر دراسي بكلية الطب يتناول قضية مكافحة ختان الإناث.

الكلمات المفتاحية

ندوة كلية الطب ختان الاناث

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