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بإطلالة هادئة.. علا رشدي تبهر الجمهور في أحدث ظهور

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أبهرت الفنانة علا رشدي الجمهور، في أحدث ظهور لها، حيث شاركت بعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت علا رشدي، بإطلالة هادئة وأنيقة، حيث ارتدت ملابس صيفية عبارة عن توب وكاش مايوه، واعتمدت على وضع الميك أب الهادئ الذي أظهر ملامح جمالها.

وكتبت "رشدي" تعليقا على الصور قائله: "عندما لا تجد الإشراق كن أنت الإشراق".

وكانت علا رشدي قد أبهرت الجمهور من خلال دورها في مسلسل "100 وش" مع عدد من الفنانين منهم آسر ياسين ونيللي كريم.

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