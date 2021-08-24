اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والمهنية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠، بنسبة نجاح بلغت 100%، مقدماُ التهنئة للطلاب الناجحين.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بلغ 5779 طالب وطالبة، تغيب منهم 303 طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 5476 طالب وطالبة، ونجح منهم 5476 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 100%



كما اعتمد المحافظ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2020 ـ 2021، بنسبة نجاح 98% بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مضيفًا أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية المهنية بلغ 161 طالب وطالبة، تغيب منهم 64 طالبا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 115 طالب وطالبة، ونجح 113 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 98%.