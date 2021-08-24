ليكون مزارًا هامًا.. "استادات" تطور برج المنوفية السياحي بتكلفة 125 مليون جنيه

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية، ويمثلها في التوقيع سيف الله كامل الوزيري رئيس مجلس الإدارة، لتطوير ورفع كفاءة مشروع برج المنوفية السياحي ليكون بمثابة مزارًا سياحيًا وترفيهيًا يليق بعراقة وأصالة شعب المنوفية.





وتضمن البرتوكول أن يكون البرج بحق انتفاع لمدة خمسة وعشرون عامًا بمقابل انتفاع للمحافظة باستثمارات تزيد عن 125 مليون جنيه بما يعادل 5 مليون سنويًا، بالإضافة إلى 20% من صافي أرباح تشغيل البرج و5% مشاركة من صافي أرباح تشغيل الفروع الأخرى التى يتم افتتاحها، مقابل استغلال العلامة التجارية للبرج على أى فرع من فروعه داخل محافظات الجمهورية خلال مدة البروتوكول.





كما يتضمن البروتوكول قيام شركة استادات بإدارة واستغلال برج المنوفية ماليًا وإداريًا وفنيًا، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، والذي يقع بمدخل مدينة قويسنا على الطريق الزراعى القاهرة - إسكندرية على مساحة 12986.28م2 كمنشأة سياحية وترفيهية، مع التزام الطرفين بكافة بنود البروتوكول.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، الإتفاق على إبقاء العمالة الفعلية التابعة لمشروع برج المنوفية، على أن تلتزم الشركة بسداد مرتبات العمالة المعينة بالمشروع بدءً من تاريخ استلام ه وتشغيله بصفة منتظمة، وفى حالة نهاية الخدمة الوظيفية للعاملين بالمشروع تتحمل الشركة مستحقاتهم المالية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية ضمانًا لحقوقهم.



