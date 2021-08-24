أورمان المنوفية: إجراء 618 عملية عيون وتسليم 412 نظارة طبية



حيث أوضح الأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد من الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحويل عدد(618) مريض لإجراء الفحوصات الطبية وعمل عمليات العيون لهم، كما تم تسليم عدد (412 ) نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.





وأكد أن معدلات التوزيع تتم علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، يأتى هذا فى إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم.



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتي قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.