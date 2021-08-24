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بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حدد المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وجهته المقبلة بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

الاحتراف الخارجي رغبة  جونيور أجايي

 

كشف مصدر مقرب من المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي حال رحيله عن القلعة الحمراء.

 

وأوضح المصدر، أن أجايي يفضل البقاء مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي داخل مصـر، أو الاحتراف الأوروبي وهو الأولوية بالنسبة له، ومن ثم الأندية الخليجية.

 

وأشار المصدر إلى أن  جونيور أجايي لم يتم إبلاغه حتى الآن بأي تفاصيل خاصة بشأن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري.

 

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الجونة ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


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