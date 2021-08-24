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ميناء دمياط يصدر 55 ألف طن من البضائع

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
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شهد ميناء دمياط، تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55009 أطنان شملت 6695 طن رمل و2500 طن فوسفات و34536 طن يوريا و1900 طن علف و1358 طن نترات أمونيوم و6020 طن داى أمونيوم و2000 طن مولاس.

وأضاف المركز، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 13231 طنا شملت 2286 طن ابلاكاش و 10945 طن قمح.

كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1107 حاويات مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبقدونس وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( سمسم وبرسيم وبصل وبردقوش ) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من دول الإمارات والأردن وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا ومالطا وألمانيا وإنجلترا، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 49718 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 2510 أطنان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة .

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