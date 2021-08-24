عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

حصل مسئولو القلعة الحمراء على توقيع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي تمهيدا للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بدأ المفاوضات مع اللاعب بناء على توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الأسبوع قبل الماضي ببطولة الدوري العام.





وأضاف، أن إدارة التعاقدات لا تزال تنتظر الموقف النهائي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بشأن التعاقد مع اللاعب ومن المنتظر أن يحسم قراره في هذا الملف قبل التوجه لجنوب أفريقيا عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.



