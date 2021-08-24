بايرن ميونيخ يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم رقماً قياسياً على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطم بايرن ميونيخ الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم ريال مدريد الإسباني، الذي سجل في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3-2 أمس الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبياً مع لايبزيغ في التاسع من فبراير 2020.

ومنذ تلك المباراة، سجل بايرن ميونيخ 214 هدفاً، بمعدل 2.9 هدف في المباراة الواحدة، وسجل النجم روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفاً من بينهم هدف التقدم لبايرن ميونيخ في مباراة أمس قبل أن يضيف زميله سيرج غنابري الهدفين الأخيرين للفريق.

وقال غنابري عن زميله ليفاندوفسكي: "هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءاً من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى".

وانفرد بايرن ميونيخ بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.