تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام دجلة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة ال 33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - فابريس نجاه.

خط الوسط: رجب عمران - محمود نبيل - كوامي بونسو- شريف دابو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - سمير هشام - أحمد غنيم - حازم خالد - محمود صقر - ميدو جابر - محمد مسعد - محمد توني.