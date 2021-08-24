أبناء طارق العربي طرقان يحتفلون بعيد ميلاده مع الجمهور وحفيده أرام بهديه الزهور

وسط اندماج الجمهور مع أغانى الملحن والمغني الشهير طارق العربي طرقان وأبناؤه وبعد أن قدم التحية لمصر وشعبها ونشر جو من السعاد والبهجة واستعادة الذكريات لأربعة الاف مشاهد من جمهور محكى القلعة.



فاجئ المايسترو تامر فيظي والفرقة الموسيقية الفنان طارق العربي، بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا بعزف لحن اغنية عيد الميلاد الشهيرة وغناها أبنائه ديمة ومحمد وتالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية ورددها من ورائهم الجمهور.



كما صعد حفيده أرام على المسرح وقدم له باقة من الزهور وتمنى طرقان للحضور عام من السعادة والخير وأضاف ان احتفال الجمهور بعيد ميلاده هى مفاجأة من اجمل المفاجأت فى حياته وسط هذا العدد الكبير من الأبناء والبنات والحضور الكريم والمشاهدين الذين يتابعونه على التليفزيون المصرى فى كل أنحاء الوطن العربى ثم أشعل مسرح المحكى مرة أخرى مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذى طلب إعادة العديد من الأعمال أكثر من مرة مرددين كلماتها.



وظهر جليا رسوخها فى الوجدان بعد ان شكلت جزء من شخصية ابناء اجيال العقود الثلاثة الماضية كان منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أمي كم أهواها، ريمي، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كوكب رياضة، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، أبطال الديجيتال، باص المدرسة، ماوكلي، أسرار المحيط، دراغون بول، وان بيس وعهد الأصدقاء.