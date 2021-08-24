موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ريال مدريد، ونظيره برشلونة، يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.





وكان آخر لقاء جمع بين فريقي ريال مدريد، وبرشلونة، قد أقيم في شهر أبريل الماضي، وانتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني.



