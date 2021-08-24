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بالأخضر.. صبا مبارك بإطلالة طبيعية عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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شاركت النجمة "صبا مبارك" جمهورها صورة من أحدث جلسات تصوير لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت في الصورة برداء أخضر وكتف مكشوف وشعر منسدل، وعلقت على الصورة قائله:" هاي" حيث لاقت إعجاب العديد من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال "صبا مبارك" كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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