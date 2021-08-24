برلمانية: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد أمان المواطن داخل وخارج البلد

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، موضحة أن مشهد عودة المصريين يؤكد حرص الدولة المصرية علي أمان المواطن داخل وخارج مصر.



وأضافت "سليم"، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يعكس للمواطن المصرى مدى الاهتمام به فأصبح يحتمى بثقة بجدار الدولة المصرية، مؤكدة أن ما يحدث هو مجهود حقيقي وعنوان للجمهورية الجديدة التي لا تدخر أي مجهود من أجل مصلحة المواطن.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح القيادة السياسية فى إعادة أبنائها من افغانستان، يعزز من الشكل العام لمصر كدولة كبيرة تستطيع حماية جاليتاها وبعاثتها الدبلوماسية فى الخارج.