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"شكري" يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول، وذلك في أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى أرض الوطن على متن طائرة قامت القوات المسلحة بتسييرها، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن، وهو ما تم بنجاح بحمد الله.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبتوجيهات القيادة السياسية، فقد عملت وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا في كابول، وكافة أجهزة الدولة المعنية على مدار الساعة من أجل المتابعة الوثيقة واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة جميع المواطنين المصريين والاطمئنان عليهم وتنسيق عودتهم.
"شكري" يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول
"شكري" يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول
"شكري" يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول
"شكري" يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول

الكلمات المفتاحية

كابول فغانستان سامح شكري البعثة المصرية

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