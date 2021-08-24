في 4 محافظات.. خريطة القوافل الطبية بمبادرة الرئيس "حياة كريمة"

يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي لا تدخر جهدًا في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطويرها، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، سواءً التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تنفيذ عدد من المبادرات الصحية، التي تستهدف الكشف على المواطنين وعلاهم بالمجان، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ودائما ما يوجه الرئيس السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، واستراتيجيتها التي تستهدف بناء الإنسان، من خلال توفير الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المصريون، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.



ويتجلى اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الصحي، فيما يطلقه من مبادرات تستهدف توقيع الكشف الطبي على المصريين، وعلاجهم بالمجان، في إطار مبادرة "100 مليون صحة"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قوافل طبية، في 4 محافظات، لتوقيع الكشف مجانا على المواطنين، ومن المقرر أن تستمر تلك القوافل حتى غدا الأربعاء.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" خريطة القوافل الطبية المجانية التي دشنتها وزارة الصحة والسكان، والتي انطلقت في 4 محافظات، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غدا الأربعاء، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة":



أطلقت وزارة الصحة والسكان، 4 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي الثلاثاء والأربعاء، 24 و25 أغسطس الحالي، للكشف على المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني.



تشمل القوافل الطبية عددا من التخصصات، هي: النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل.



وتستهدف تلك القوافل 4 محافظات، على النحو التالي:



- كفر عبيان، التابعة لمركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.



- القبابات، حي أطفيح، بمحافظة الجيزة.



- الزيات، مركز بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.



- نزالي، جنوب مركز القوصية، بمحافظة أسيوط.



وتأتي تلك القوافل الطبية، استمرارا للقوافل التي تنظمها وارة الصحة والسكان بشكل دوري، والتي تستهدف توقيع الكشف الطبي وعلاج المرضى بشكل مجاني، في عدد من القرى والمحافظات، وخصوصا المناطق النائية، والتي تنقصها خدمات الصحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".