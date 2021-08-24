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كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإطاحة بثنائي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت تقارير صحفية أن كارتيرون، استقر على رحيل المغربي حميد أحداد، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب بعدم إثبات كفاءته بالتواجد في القلعة البيضاء.

 

كما طالب أيضًا، برحيل المغربي محمد اوناجم، لعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

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