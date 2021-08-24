اندلاع حريق بمحطة المحولات الكهربائية في شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها عن نشوب حريق محدود بمحطة المحولات الكهربائية في شرق بورسعيد، وتمت السيطرة الكاملة عليه من قبل الحماية المدنية دون وقوع أية خسائر بشرية أو إصابات.



وتوجهت إدارة ميناء شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية والجهات المعنية لموقع الحريق الذي تم التعامل معه على الفور دون التأثير على الميناء والأعمال والأنشطة المقامة هناك.



وجاري حاليًا توجه الجهات المعنية والأمنية للمتابعة والتنسيق مع محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية للتحقيق في الأمر والوقوف على أسباب هذا الحريق.



وإذ تهيب المنطقة الاقتصادية وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات والبيانات الخاصة بها وعدم إثارة البلبلة بنشر معلومات دون التأكد من دقة هذه البيانات.