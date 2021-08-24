عقب إجرائها عملية جراحية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لإبنة علي الطيب





نشر علي الطيب صور لإبنته عقب إجرائها عملية جراحية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "الطيب" قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك... لولى عملة العملية وخرجت بالسلامة... شكرًا لحبيبي الدكتور الراقي د. أحمد نجم... ربنا يطمنك ويكرمك دايمًا... شكرًا لكل العاملين بمستشفى رفيدة، على حسن الإستقبال الطيب... وشكرًا ليكم يا غاليين على دعواتكم الصادقة ربنا يكرمكم ويحمي اطفالنا ويحافظ عليهم".





سبق أن أعلن الفنان علي الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أن ابنته "لولي" سوف تجري عملية جراحية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



يذكر أن أخر أعمال الفنان علي الطيب كان فيلم الاختيار الجزء الثاني، والجزء الثالث من مسلسل الآنسة فرح، ومسلسل خلي بالك من زيزي الذي صدر في رمضان ٢٠٢١.