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موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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بعد أيام من استقرار درجات الحرارة، عادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتحذير مجددا من طقس الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الأربعاء، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 متر إلى مترين وربع المتر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، وحتى يوم الإثنين 30 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

على مدار يومي الأربعاء 25 أغسطس 2021، والخميس 26 أغسطس 2021، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

واعتبارا من يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الخميس 26 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الجمعة 27 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم السبت 28 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الأحد 29 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الإثنين 30 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 46 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

بيام بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 86% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

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