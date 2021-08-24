صور رومانسية تجمع كريم فهمي بزوجته في جزر المالديف



نشر النجم "كريم فهمى" أحدث صور له مع زوجته من جزر المالديف عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





علق "فهمي" على الصور قائلًا: " أفضل أيام جزر المالديف" وظهر الزوجان فى الصور وسط الطبيعة على الشاطيء.





يذكر أن آخر أعمال النجم "كريم فهمي" فيلم "ديدو" الذي يعرض حاليًا فى دور العرض ويشاركه البطولة عدد من النجوم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.