Advertisements

صور رومانسية تجمع كريم فهمي بزوجته في جزر المالديف

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
رنا حسين
Advertisements

نشر النجم "كريم فهمى" أحدث صور له مع زوجته من جزر المالديف عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


علق "فهمي" على الصور قائلًا: "  أفضل أيام جزر المالديف" وظهر الزوجان فى الصور وسط الطبيعة على الشاطيء.


يذكر أن آخر أعمال النجم "كريم فهمي" فيلم "ديدو" الذي يعرض حاليًا فى دور العرض ويشاركه البطولة عدد من النجوم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن موعد قيد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 7 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

حكاية وزير يعمل "طيار دليفري" ويوزع الطعام بعد نفاذ نقوده.. وهكذا برر الأمر

منذ 39 دقيقة

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

كريم فهمي: فيلم "ديدو" مَأْخوذ عن عقلة الإصبع

هكذا هنأ حمدي الميرغني محمد ثروت بعيد ميلاده

محمد ثروت يروج لفيلمه الجديد "ديدو"

كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد "ديدو": ارجوك لا تفعصني سهوا

بطريقة رومانسية.. كريم فهمي يشارك جمهوره لحظات سعادته مع زوجته

هدى المفتي تخطف الانظار بصورة جديد عبر السوشيال ميديا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

06:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements