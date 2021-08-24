حمادة هلال يعلن عن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

شارك الفنان حماده هلال متابعيه عدد من الصور أعلن من خلالها عن حصوله على الإقامه الذهبية في الإمارات وذلك عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعي "إنستجرام"



وكتب حمادة هلال " الحمد والشكر لله.. شكر وتقدير لدولة الامارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي على منحي الإقامة الذهبية وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال تحية الى دولة الامارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين وان شاء الله دايما في تقدم وازدهار ".





يذكر أن آخر أعمال الفنان" حماده هلال" كليبه الجديد " ام احمد " والذي تم عرضه على موقع " يوتيوب " وحازت على إعجاب الجمهور وحصلت على عدد مشاهدات كبير، وكانت الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح.