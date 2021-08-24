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ارتفاع أسعار اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 24-8-2021

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:23 م
أسعار اليورو
أسعار اليورو
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سجلت العملة الاوروبية الموحدة اليورو، ارتفاعا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء، ففى بنكي مصر والبنك الأهلي سجلت ارتفاعا ملحوظا بمقدار سبعة قروش لتصبح 18.34جنيه للشراء ، و 18.47جنيه للبيع .


وفي البنك التجارى الدولي، ارتفعت سعر العملة الاوروبية ، لتسجل 18.29 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى أمام اليورو 18.32 جنيه للشراء ، 18.47 جنيه للبيع .

وارتفع الجنيه الأسترليني ارتفاعا ملحوظا أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات يوم أمس - وسط انخفاض العملة الأمريكية مما خفف الضغوط على العملات الأخرى والسلع والمعادن.

كما تلقى الإسترليني دعما أيضا من صدور بيانات اقتصادية إيجابية تظهر استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي رغم المخاوف المتزايدة بشأن "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 1.3719.

وسجل الاسترليني في بنك مصر والبنك الاهلي ارتفاعا بمقدار 15 قرشا ، ليسجل 21.43 جنيه للشراء، و21.61 جنية للبيع، وفي البنك التجارى الدولي ارتفع ايضا الاسترليني خمسة عشر قرشا، ليصبح 21.45 جنية للشراء، و 21.65 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى المصرى، بلغ متوسط اسعار السوق بالجنية المصرى امام الجنية الاسترليني 21.39 جنيه للشراء، 21.57 جنية للبيع . وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره ، ففي بنكي الاهلى المصرى وبنك مصرسجل 4.16 جنيه للشراء ، وفي البيع 4.19 جنيه.


ومن جانب أخر استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في مصر، وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- حافظ سعر الدولارعلى استقراره ليسجل 15.63جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع .


وفي البنوك الخاصة، استقر ايضا سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، 15.63جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع .

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