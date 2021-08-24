الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات أحمد رفعت لاعب المصري البورسعيدي في ظل المستوى الذي ظهر عليه اللاعب مع ناديه هذا الموسم.





وقال المصدر إن ما يتردد حول هذا الشأن ليس له أساس من الصحة والأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب للتعاقد معه أو مع ناديه.





وأضاف المصدر بأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يطلب التعاقد مع اللاعب خاصة وأن النادي نجح في إبرام صفقتين لثنائي إفريقي في نفس المركز الذي يلعب فيه رفعت.





وأكمل المصدر تصريحاته بأن النادي الأهلي لا يتعامل مع المصري منذ فترة طويلة في ملف الصفقات سواء بانتقال لاعب من النادي الأحمر إلى المصري أو من الأخير إلى الأهلي وبالتالي فما يتردد ليس له أساس من الصحة.



