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مستقبل جريزمان مجهول مع برشلونة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:27 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي إنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني قد يرحل عن النادي الكتالوني في فترةالانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن مستقبل جريزمان مازال مجهولا وقد يرحل عن البرسا في أية لحظة.
وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة رحيل جريزمان عن برشلونة فإنه سينتقل فقط إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان يعاني من انتقادات واسعة بسبب تراجع مستواه مع برشلونة في الموسم الحالي.
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