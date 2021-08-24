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حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة لتطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبي تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاح لهم بسهولة وبشكل مجاني.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، أنه سيتم تعميم هذه القوافل على الوحدات المحلية للمدن والقرى والمديريات والإدارات وكافة المصالح الحكومية لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا تطبيقًا للتكليفات الواردة، مشيرا إلى أن تلك القوافل الطبية تتم بالتنسيق مع مديرية الصحة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة تحت قيادة مديري الإدارات الصحية لكل مركز، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مؤكدا استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة ويتلقوا رسائل بموعد تلقي اللقاح، وهي مراكز مستشفى حميات الأقصر ومستشفى حورس بأرمنت ومستشفى العديسات ومستشفى طيبة بإسنا ومركز طب القرنة.

وأضاف إسماعيل، أنه أيضا يتم تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا في6 مراكز وهى، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري، وحدة آل عثمان بالقرنة.
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)
حملة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية في الأقصر ضد كورونا (صور)

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا حملة الاقصر

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