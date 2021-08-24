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حملات لرفع السيارات المتهالكة بشوارع الأقصر

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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عقد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اجتماعا بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المرور، وإدارات الحملة الميكانيكية والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية، لبحث سبل التعامل مع السيارات المتحفظ عليها والمتهالكة المتروكة بالشوارع، لرفعها حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المدن وإدارة المرور ومديرية الأمن لاستكمال حملات رفع واخلاء السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالطرق العامة والشوارع، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها إما عبر تسليمها للملاك بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها في الشارع، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بكل مركز، حال عدم وجود لوحات عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

سيارات حملات الاقصر إدارة المرو

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