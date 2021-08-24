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اليوم بـ١٠٠ ألف جنيه.. محافظ القاهرة يصدر لائحة للتصوير بالشوارع (مستند)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة، لائحة خاصة بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها.

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي:-

- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير.

- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.


ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.
اليوم بـ١٠٠ ألف جنيه.. محافظ القاهرة يصدر لائحة للتصوير بالشوارع (مستند)
اليوم بـ١٠٠ ألف جنيه.. محافظ القاهرة يصدر لائحة للتصوير بالشوارع (مستند)
اليوم بـ١٠٠ ألف جنيه.. محافظ القاهرة يصدر لائحة للتصوير بالشوارع (مستند)
اليوم بـ١٠٠ ألف جنيه.. محافظ القاهرة يصدر لائحة للتصوير بالشوارع (مستند)

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محافظة القاهرة محافظ القاهرة التصوير فى القاهرة اعلانات محافظة القاهرة

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