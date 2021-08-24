موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.





أوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 5 سفن بينما تتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته 3 سفن حاويات.





وأشارت إلى أنه تتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينتا حاويات وبضائع عامة منوهة بأنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.



