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انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل بشأن طقس الغد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل بشأن طقس الغد
انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل بشأن طقس الغد
انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل بشأن طقس الغد
انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل بشأن طقس الغد

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