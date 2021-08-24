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براءة المتهم بحيازة الهيروين في المعادي
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:36 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة معادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.
وكانت أسندت النيابة العامة، للمتهم عبدالحميد ط. طالب أنه في يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧ و٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧.
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لصدور حكمها طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الإحالة الصادر من مكتب النيابة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.
وكانت أسندت النيابة العامة، للمتهم عبدالحميد ط. طالب أنه في يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧ و٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧.
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لصدور حكمها طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الإحالة الصادر من مكتب النيابة العامة.
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