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براءة المتهم بحيازة الهيروين في المعادي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة معادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.

وكانت أسندت النيابة العامة، للمتهم عبدالحميد ط. طالب أنه في يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧ و٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧.

وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لصدور حكمها طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الإحالة الصادر من مكتب النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

هيروين مخدرات براءة المعادي الجنايات

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