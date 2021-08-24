تحرير 37 محضرًا ضد مخالفات بيع وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر (فيديو)

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، التفاصيل المتعلقة بتحرير 37 محضرًا ضد مخالفات بيع وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر.



وقال "مصطفى" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء إن هذه المخالفات تنوعت ما بين الإيجار أو البيع أو عدم إشغال الوحدة، وذلك عن طريق عقود تسجيل من الباطن.



وأشار إلى أنه يتم القيام بحملات مفاجأة بدون مواعيد ثابتة وبدون ترتيب لمعرفة ما إذا كان الموجود في الوحدة هو المالك، موضحًا أن هذه الوحدات مدعومة من الدولة ولا يحق إلا لاستخدامها في أغراض السكن.



وأوضح أنه من ضمن هذه العقود هناك ثلاث حالات عقود بيع و10 حالات لعدم التواجد في الوحدة، مؤكدًا على استمرار حملات التفتيش بصفة دورية من أجل وصول الدعم لمن يحتاجه فعلًا.



