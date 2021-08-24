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"أبو شقة": عودة المصريين من أفغانستان يؤكد أولويات الرئيس الإنسانية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بعملية إجلاء الجالية المصرية من أفغانستان.

وأكد "أبو شقة" في بيان، أن ذلك يؤكد اهتمام الرئيس السيسى الزائد بالمواطن المصري سواءً فى الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بإعادة البعثة الأزهرية وأعضاء السفارة المصرية فى أفغانستان تعنى الاهتمام البالغ بالإنسان المصري وأولويات الرئيس الإنسانية.

وتابع: "كما أن هذا يعنى أن الدولة المصرية قوية وقادرة، وأنها جاهزة للذود عن المواطن المصري وحمايته فى أي بقعة على الأرض".

كما أكد "أبو شقة" أن هذه اللفتة الكريمة هى رسالة واضحة بأن بناء الإنسان المصري، هو الاهتمام الأول للرئيس فى مشروعه الوطنى لبناء الدولة الجديدة، موجهًا التحية لرجال القوات المسلحة الذين قاموا بعملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان.

وأشار إلى أن هذا ليس غريبًا على القوات المسلحة ومواقفها الوطنية التى تنحاز دائمًا لإرادة الشعب وحماية أمنه ومصالحه.

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فغانستان عودة المصريين من افغانستان طالبان السيسي الانسان المصري

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