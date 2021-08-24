Advertisements

محمود عبد الفتاح قائمًا بأعمال عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، عن القرار رقم (١١١٨) لسنة ٢٠٢١ بقيام الأستاذ الدكتور محمود علي عبد الفتاح عبد الرزاق- الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة- بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بالإضافة إلى عمله كقائم بأعمال وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء قرار القائم بأعمال رئيس الجامعة، رقم ١١١٨ لسنة ٢٠٢١م، متضمنًا أن يستمر الدكتور محمود عبد الفتاح، قائمًا بأعمال وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب المهمة المسندة إليه.

الكلمات المفتاحية

محمود عبد الفتاح حوض النيل الفيوم

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد قيد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ 19 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

حكاية وزير يعمل "طيار دليفري" ويوزع الطعام بعد نفاذ نقوده.. وهكذا برر الأمر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارا بتعيين وكلاء جدد

أشرف عبد الحفيظ رحيل قائماً بأعمال رئيس جامعة الفيوم

عدلي سعداوي عميدا لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم

"عبد الفتاح" قائما بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل

"يوسف" وكيلا لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

06:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements