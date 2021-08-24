محمود عبد الفتاح قائمًا بأعمال عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم

أعلن الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، عن القرار رقم (١١١٨) لسنة ٢٠٢١ بقيام الأستاذ الدكتور محمود علي عبد الفتاح عبد الرزاق- الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة- بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بالإضافة إلى عمله كقائم بأعمال وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاء قرار القائم بأعمال رئيس الجامعة، رقم ١١١٨ لسنة ٢٠٢١م، متضمنًا أن يستمر الدكتور محمود عبد الفتاح، قائمًا بأعمال وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب المهمة المسندة إليه.