خبير استراتيجي يكشف تفاصيل إجلاء البعثة المصرية من أفغانستان (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل عودة البعثة المصرية من كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، قائلًا: "أربع جهات شاركت في هذه العملية، وهي وزارة الدفاع والخارجية والمخابرات والداخلية".



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كابول بها 95 بعثة أجنبية منها خمس دول قالوا لن نسحب بعثاتنا، و10 دول فقط هي التي قررت إرسال طائرات لعودة رعاياها، من ضمنها مصر، معقبًا:" مصر قامت بالتنسيق مع القوات الأمريكية، لأنها المسئولة عن تأمين المطار، والتواصل مع مطار كابول، وحركة طالبان، لتأمين تحرك البعثة المصرية من مقر السفارة إلى نقاط التفتيش حتى الخط الأمريكي، ومن ثم دخول المطار.



وولفت إلى أن الرئيس السيسي لم يتأخر لحظة عن نجدة المصريين في أي مكان، بداية من أخذ حق أبناء مصر في ليبيا، مرورًا بعودة أعضاء البعثة المصرية من العاصمة الأفغانية، مضيفًا أنه لم يكن هناك أحد يعلم بعودة البعثة وفوجئ الجميع بأن الرئيس كان قد اتخذ القرار، وهذه ثمة القيادة السياسية، مضيفًا أن الرئيس بعد الفتاح السيسي حريص على سلامة المواطن، وهذا إحساس لا يوصف.



