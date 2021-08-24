Advertisements

بينها سينوفارم وسينوفاك.. السعودية تعلن اعتماد 6 لقاحات للتطعيم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
مفاجأة سارة أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، للمصريين، وتتمثل في اعتمادها 6 لقاحات للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن تلك اللقاحات هي: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك.

وأكدت، أنَّه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

ويمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي سينوفارم أو ساينوفاك بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، قبل مغادرته السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنَّه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

ووفقا للتوصيات الحالية، فيمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي 3 أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، كما ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، تكون الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، والثانية بعد مضي 3 أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى، وإذا كانت الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

الكلمات المفتاحية

سينوفاك سينوفارم بوابة الفجر الفجر السعودية

أخبار تهمك

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

حكاية وزير يعمل "طيار دليفري" ويوزع الطعام بعد نفاذ نقوده.. وهكذا برر الأمر

منذ 39 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ 19 دقيقة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد قيد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

06:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements