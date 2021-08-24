بينها سينوفارم وسينوفاك.. السعودية تعلن اعتماد 6 لقاحات للتطعيم

مفاجأة سارة أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، للمصريين، وتتمثل في اعتمادها 6 لقاحات للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد.





وأوضحت أن تلك اللقاحات هي: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك.





وأكدت، أنَّه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.





ويمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي سينوفارم أو ساينوفاك بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، قبل مغادرته السعودية.





وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنَّه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.



