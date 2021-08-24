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وزير الزراعة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى نتائج المشروعات

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  برافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى الجديد فى القاهرة والذي تسلم عمله في بداية اغسطس الحالي.
تناول الاجتماع مناقشة النتائج الخاصة بالمشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى ومدى تأثيرها على جودة حياة صغار المزارعين.

استعرض القصير خلال الاجتماع المبادرات اتخذتها الحكومة المصرية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى سوف يستفيد منها حوالى 55 مليون مواطن وايضا برنامج تطوير الرى الحقلى وتطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك مبادرة احياء البتلو ومراكز التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثى لحيوانات انتاج الالبان او اللحوم.

أوضح الوزير أهمية الشمول المالى لصغار المزارعين وتوفير عمليات الاقراض بالفائدة الميسرة، القصير وجه بسرعة الانتهاء من التشغيل الرسمى للمركز التنسيقى بالاقصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وممثلى برنامج الغذاء العالمى تنعقد كل ثلاث شهور لمناقشة ومتابعة وتقييم نتائج الانشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين وكذلك عرض الخطط المستقبلية لهذه المشروعات.

ومن جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بالتجربة المصرية فى دعم صغار المزارعين وقال ان البرنامج سوف يضع في أولوياته تلك المبادرات التى اتخذتها الحكومة المصرية وتكون محور المشروعات والانشطة التى سوف ينفذها البرنامح فى مصر . واشار ان المركز التنسيقى بالاقصر سوف يكون بوابة للتعاون بين مصر والدول الافريقية لتبادل الخبرات وقصص النجاح التى حققها القطاع الزراعى فى مصر للاستفادة منها فى الدول الافريقية الاخرى وخاصة فى مجالات دعم صغار المزارعين والشمول المالى وتطوير الرى.

وحضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بالوزارة والدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة. والمهندسة الاء زهيرى مسئولة العلاقات والشراكات ببرنامج الغذاء العالمى بالقاهرة.

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