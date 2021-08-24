وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في السودان الشقيق جراء الفيضانات التي تعرضت لها عدة ولايات سودانية.





وخلال الاتصال، أكد شكري، تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



هذا، وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدمًا بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تناول الوزيرين للعديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.