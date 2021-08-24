من داخل منزلها.. هبة مجدي تتألق عبر "إنستجرام"

ظهرت الفنانة هبة مجدي، في أحدث ظهور لها، من داخل منزلها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و كانت "مجدي" بملابس المنزل، كما اعتمدت على وضع أحمر شفاه بلون صاخب، كما كتبت تعليقا قائله: "تجاهل تسامح تفائل".



وكانت آخر أعمال هبة مجدي مشاركتها في مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



