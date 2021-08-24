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السياحة والآثار: بدء الارتقاء بخدمات الزوار في 3 مناطق أثرية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ناقش وزير السياحة والآثار، آخر مستجدات أعمال تشغيل الخدمات ببعض المواقع الأثرية مما يعمل على الارتقاء بها للزائرين من المصريين والسائحين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشمل الاجتماع استعراض تفعيل أعمال تنفيذ عقود تشغيل الخدمات التي وقعها المجلس الأعلى للآثار في عدة مواقع أثرية، وما تم تنفيذه من أعمال في هذا الشأن على أرض الواقع، والتي كان على رأسها قلعة صلاح الدين، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار المواقع السياحية الفجر السياحة

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