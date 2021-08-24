ميكيسوني: لو انتقلت إلى الأهلي سأعلن للجميع.. وموسيماني أحد أكثر المدربين احتراما في القارة

أبدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب وسط نادي سيمبا ومنتخب موزمبيق، اليوم الثلاثاء، رغبته في العمل مجدداً مع مدرب النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.





وأكد ميكيسوني عدم حسم مستقبله الكروي، مشيراً إلى أن سيسافر مع وكيل أعماله للحديث عن بهض العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة بحسب صحيفة"Opais" الموزمبيقية.





وانتشرت أنباء مؤخراً تفيد بتوقيع ميكيسوني على عقود انتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وهو ما أكده بيان سيمبا الرسمي، الذي أعلن خلاله رحيل اللاعب عن الفريق.





وكشف بيان سيمبا التنزاني عن رحيل لاعب منتخب موزمبيق لويس ميكيسوني عن الفريق، إلى أحد الأندية الخارجية، ما زاد التكهنات حول مستقبله الكروي.





وقال ميكيسوني إن لديه بعض الاتصالات من الأندية الإفريقية، إلى جانب عدة عروض أوروبية، مضيفاً: "في الأيام القليلة المقبلة، ستعرفون خطوتي المقبلة، الآن أركز على اتخاذ أفضل قرار ممكن وحسم مصيري".





وفيما يتعلق بتوقيعه للنادي الأهلي، علق ميكيسوني قائلاً: "لو كان قراري هو الانتقال إلى هناك، سأعلن عن ذلك، وأثبت لبيتسو موسيماني أنني عندما كنت في صن داونز، كنت لاعبًا مختلفًا وإذا كان لدي المزيد من الوقت، لكان بإمكاني إظهار المزيد من إمكانياتي".





وعن رأيه في المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قال: "إنه أحد أكثر المدربين احترامًا داخل قارة إفريقيا، لذا من الجيد دائمًا أن أكون مع الأفضل".



