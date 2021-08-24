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"ترميم وشركة أمن".. تعرف على أعمال التطوير السياحي لقلعة صلاح الدين

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها اليوم عن الأعمال الجارية في قلعة صلاح الدين الأيوبي للارتقاء بها خدميًا وسياحيًا.

وشملت تلك الأعمال حسب بيان الوزارة، تنظيف وترميم وصيانه قباب جامع محمد علي وبرج الساعة، وتنظيف الأرضيات الرخامية بساحة المسجد، والأسوار وإزالة التشوهات البصرية التي كانت موجودة عليها.

وكذا ترميم ورفع كفاءة البرجولات الخشبة، ورفع نظم الإضاءة الخارجية بالكامل والداخلية للمسجد، كما أنه جاري رفع كفاءة شباك التذاكر، واللوحات الإرشادية والتعريفية، والحمامات الثابتة وتشغيل عدد من الحمامات المتنقلة.

كما تم التعاقد مع شركة أمن خاصة بالإضافة إلى الأمن الإداري بالقلعة، وجاري رفع كفاءة السيارات الكهربائية وزيادة أعدادها وتخصيص بعض منها لذوي الهمم، وذلك لسهولة وسرعة تنقل الزائرين بين المزارات المختلفة بالقلعة.

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