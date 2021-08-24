تعرف على مزايا وشروط وظائف مترو الانفاق 2021.. راتب يصل إلى 7000 جنيه ومش لازم خبرة

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن شروط وظائف مترو الانفاق 2021، وذلك بعدما أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "RATP"، عن حاجتها المُلحة لسائقي قطارات للتعيين الفوري، للعمل بالخط الثالث للمترو "العتبة - عدلي منصور".





وننشر لكم مزايا وشروط وظائف مترو الانفاق 2021، وفقًا لما حددته الشركة في بيان صادر اليوم، وهو كالتالي:





شروط وظائف مترو الانفاق 2021





- الخبرة: لا تشترط خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.





- المؤهل: فوق متوسط أومؤهل عال (يشترط تخصص إلكترونيات وميكانيكا).





- يشترط أن يتراوح العمر من 21 إلى 40 عامًا.





- إحضار موقف واضح من التجنيد.





- طبيعة العمل: 6 أيام عمل أسبوعيًا ويوم راحة بنظام الشيفتات، و8 ساعات للشيفت.





مزايا وظائف مترو الانفاق 2021





- تدريب مدفوع الأجر شامل ومكثف على الوظيفة وقيادة المترو.





- تأمين طبي واجتماعي.





- الراتب في خلال فترة التدريب: 4500 جنيه.





- الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7000 جنيه.







