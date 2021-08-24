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على متن طائرة.. نيللي كريم مع زوجها عقب انتهاء شهر العسل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
نور فؤاد
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ظهرت الفنانه "نيللي كريم" برفقة زوجها "هشام عاشور" لاعب الإسكواش السابق على متن طائره بعد قضائهما لشهر العسل في نيويورك.

وكان هذا الظهور من خلال منشور نشرته إحدى مضيفات الطيران، وعلقت على صورتها مع "هشام عاشور" قائله (جبتلكم هشام عاشور من شهر العسل) وعلقت على صورة الفنانه "نيللي كريم" قائله (وعروسته القمر نيللي كريم).

وقد تألقت "نيللي كريم " في الفتره الأخيرة ونشرت عدة صور من حفل زفافها وذلك من خلال موقع تواصل "انستجرام " ونشرت أيضًا بعض الصور والفيديوهات لها ولزوجها "هشام عاشور" أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك بصحبة عدد من اصدقائهما وكانت عبر خاصية استوري بموقع "انستجرام".

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