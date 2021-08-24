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أشرف زكي بعد مداخلة السيسي مع عبد الرحيم كمال: "الرئيس مهموم بعودة مصر لريادتها الفنية"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مداخلته بالأمس على فضائية "صدى البلد" مع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال وإعلانه لدعمه للفنانين المصريين ولرسالة الفن.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن الرئيس السيسي مهموم دائما بعودة مصر إلى الريادة في مجال الإبداع والفن بالمنطقة.

وأضاف " قضينا بالأمس ليلة سعيدة وفوجئنا بمداخلة الرئيس مع عبد الرحيم كمال مع الإعلامية عزة مصطفى على صدى البلد مما يعطينا أمل في عودة مصر إلى ريادتها".

وتابع "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورًا مهمًا في رفع الوعي لدى أبناء مصر من خلال الأعمال الدرامية الهادفة"، مؤكدًا أن فناني مصر تحت أمر القيادة السياسية والمصريين لتنفيذ الأعمال الدرامية الهادفة إلى رفع الوعي ومواجهة التطرف.

واختتم حديثه بتوجيه مناشدة عاجلة إلى محافظ القاهرة بعد القرار برفع قيمة تصوير الأعمال الفنية في الشوارع إلى 100 ألف جنيه، مستطردًا "الرئيس بالأمس يفرحنا ونفاجأ صباحًا بإجراءات تعطيل، إحنا عايزين نصور شوارع مصر وتصبح مصر على غرار المغرب التي تسمح بتصوير بداخلها مجانًا وأغلبية الأعمال في بوليود يتم تصويرها بها".

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