Advertisements

طارق السعيد : معسكر خارجي للشواكيش غدا بالاسماعيلية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد النائب المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة سيبدأ فترة الاعداد الخارجية تحت قيادة الكابتن طارق السيد المدير الفنى للفريق بداية من الغد بمدينه الإسماعيلية بأحد القري السياحية الرياضيه وذلك لمدة 10 إيام يتخللها إقامة مباريات ودية مع العديد من الأندية الكبري استعدادًا لبدء الموسم الجديد..
وعن نتائج المباريات الودية الأربعة الاخيره قال رئيس النادي بأننا لا نفرح بالفوز بالخمسة او اكثر ولا نهتم بالخسارة لأننا في فترة مراقبة وتحليل وإعداد للاعبين المتعاقدين معهم والقدامي والناشئين وخلق نوع من الانسجام بين الجميع ..
وأشار رئيس النادي بأن كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن طارق السيد..ومستمرين في دعم الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين ومتابعة اللاعبين.
وطالب النائب طارق سعيد حسانين الجماهير بضرورة مسانده الفريق والوقوف بجوار الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز للموسم القادم.
والجدير بالذكر أن إدارة النادي انهت التعاقد مع راس الحربه الكاميروني كريستوفر ماندونجا لاعب الاسماعيلي السابق لمدة موسم .

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements