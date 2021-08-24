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طارق السعيد : معسكر خارجي للشواكيش غدا بالاسماعيلية
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:54 م
الفجر الرياضي
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أكد النائب المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة سيبدأ فترة الاعداد الخارجية تحت قيادة الكابتن طارق السيد المدير الفنى للفريق بداية من الغد بمدينه الإسماعيلية بأحد القري السياحية الرياضيه وذلك لمدة 10 إيام يتخللها إقامة مباريات ودية مع العديد من الأندية الكبري استعدادًا لبدء الموسم الجديد..
وعن نتائج المباريات الودية الأربعة الاخيره قال رئيس النادي بأننا لا نفرح بالفوز بالخمسة او اكثر ولا نهتم بالخسارة لأننا في فترة مراقبة وتحليل وإعداد للاعبين المتعاقدين معهم والقدامي والناشئين وخلق نوع من الانسجام بين الجميع ..
وأشار رئيس النادي بأن كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن طارق السيد..ومستمرين في دعم الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين ومتابعة اللاعبين.
وطالب النائب طارق سعيد حسانين الجماهير بضرورة مسانده الفريق والوقوف بجوار الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز للموسم القادم.
والجدير بالذكر أن إدارة النادي انهت التعاقد مع راس الحربه الكاميروني كريستوفر ماندونجا لاعب الاسماعيلي السابق لمدة موسم .
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