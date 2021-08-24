طارق السعيد : معسكر خارجي للشواكيش غدا بالاسماعيلية

أكد النائب المحاسب طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة سيبدأ فترة الاعداد الخارجية تحت قيادة الكابتن طارق السيد المدير الفنى للفريق بداية من الغد بمدينه الإسماعيلية بأحد القري السياحية الرياضيه وذلك لمدة 10 إيام يتخللها إقامة مباريات ودية مع العديد من الأندية الكبري استعدادًا لبدء الموسم الجديد..